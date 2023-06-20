Анна Большунова: много раз видела какие-то материалы, основанные на сплетнях и домыслах

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказалась об упоминаниях в СМИ.
«Саша – всегда центр притяжения. А про меня… Даже не помню, чтобы журналистам было интересно со мной сделать материал, узнать что-то от меня, а не по слухам. Много раз я видела какие-то материалы, основанные на сплетнях и домыслах. Ребята, ну а почему было меня не спросить? Я бы любую ситуацию объяснила», — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) — чемпионка России, призёр этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи и юниоров. До завершения карьеры в марте 2021 года она входила в состав сборной России, но из-за травмы практически не выступала. В сезоне-2023/2024 Анна включена в список специалистов, работающих с национальной командой по лыжным гонкам.
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