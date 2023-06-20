«После рождения Евы было действительно тяжело». Жена Большунова — о семейной жизни

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время беременности и после рождения дочери Евы.

«После рождения Евы действительно было тяжело. Особенно из-за недосыпа, поскольку она спала мало. Когда ты активный спортсмен, то хотя бы спать можно – и ночью, и в обед. А после рождения Евы было очень сложно, как зомби ходишь. Мама приезжала помогать, отправляла меня спать, но я не могла заснуть.

Были ли страхи перед родами? Когда ты этого сильно ждёшь, то нет никаких страхов. Да и хотелось уже побыстрее её рождения, потому что Ева была большая, крупная, мне с таким животом было просто тяжело ходить. Тогда я много набрала. Саша перед родами со мной остался, на сбор не поехал, и каждый день спрашивал: «Ну когда уже, ну когда?» — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.