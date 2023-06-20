«После рождения Евы было действительно тяжело». Жена Большунова — о семейной жизни

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время беременности и после рождения дочери Евы.
«После рождения Евы действительно было тяжело. Особенно из-за недосыпа, поскольку она спала мало. Когда ты активный спортсмен, то хотя бы спать можно – и ночью, и в обед. А после рождения Евы было очень сложно, как зомби ходишь. Мама приезжала помогать, отправляла меня спать, но я не могла заснуть.
Были ли страхи перед родами? Когда ты этого сильно ждёшь, то нет никаких страхов. Да и хотелось уже побыстрее её рождения, потому что Ева была большая, крупная, мне с таким животом было просто тяжело ходить. Тогда я много набрала. Саша перед родами со мной остался, на сбор не поехал, и каждый день спрашивал: «Ну когда уже, ну когда?» — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 20 июня 2023
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 19 июня 2023
-
23:30
-
15:31
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06
-
09:53
-
03:53
- 14 июня 2023
-
22:52
-
09:50
- 13 июня 2023
-
17:33
-
17:24
- 11 июня 2023
-
15:30
-
15:05
-
14:50
- 10 июня 2023
-
14:42
-
10:27
-
07:05
- 9 июня 2023
-
11:48
-
11:28
-
10:53