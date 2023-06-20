«Правильные бургеры делает». Жена Большунова — о кулинарных способностях Александра

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, ответила на вопрос об увлечении мужа кулинарией.

«Александр немного готовит дома. Бургеры – правильные бургеры – дома он делает, кашу себе сам сварить может. Какой-то вредной пищей иногда тоже можно побаловаться, от одного неправильного бургера ничего не случится.

Он и до рождения дочери готовил. В прошлом сезоне просто так получилось, что он решил рассказать об этом. Так получилось» — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую назвали Евой. Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) — бывшая лыжница сборной России, чемпионка России, призёр этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи и юниоров. В сезоне-2023/2024 Анна включена в список специалистов, работающих с национальной командой по лыжным гонкам. 26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).