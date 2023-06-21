Перевозчиков – о решении МОК уравнять дистанции: меньше разговоров — больше дела

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об уравнивании дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках.
«Я, честно говоря, не очень положительно отношусь к этому. Всё‑таки в связи со сменой программы соревнований надо менять и программу тренировочную. Всё же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. И при нагрузке во время соревновательной деятельности нужно, наверное, эту разницу учитывать. Люди взрослые, они могут реагировать по‑разному. Но я отлично понимаю, что придёт сезон, и надо будет соревноваться. Поэтому меньше разговоров — больше дела», — сказал Перевозчиков в эфире «Матч ТВ».
Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК), основываясь на предложениях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), уравнял дистанции лыжных гонок в мужских и женских соревнованиях, начиная с Олимпиады 2026 года
- 21 июня 2023
-
23:02
-
22:15
-
13:15
-
11:46
-
01:24
-
00:55
- 20 июня 2023
-
23:43
-
18:26
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 19 июня 2023
-
23:30
-
15:31
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06
-
09:53
-
03:53
- 14 июня 2023
-
22:52
-
09:50