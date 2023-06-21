Перевозчиков – о решении МОК уравнять дистанции: меньше разговоров — больше дела

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об уравнивании дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках.

«Я, честно говоря, не очень положительно отношусь к этому. Всё‑таки в связи со сменой программы соревнований надо менять и программу тренировочную. Всё же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. И при нагрузке во время соревновательной деятельности нужно, наверное, эту разницу учитывать. Люди взрослые, они могут реагировать по‑разному. Но я отлично понимаю, что придёт сезон, и надо будет соревноваться. Поэтому меньше разговоров — больше дела», — сказал Перевозчиков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК), основываясь на предложениях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), уравнял дистанции лыжных гонок в мужских и женских соревнованиях, начиная с Олимпиады 2026 года