«Работаем в Малиновке». Александр Большунов опубликовал фото с тренировки на лыжероллерах

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях фото с тренировки на лыжероллерах.
«Работаем в Малиновке», — подписал фото Большунов.
Фото доступно в телеграм-канале Большунова.
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте. Александр полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне, в связи с санкциями FIS, которая отреагировала на ситуацию на Украине.
- 22 июня 2023
-
19:24
-
11:41
-
09:56
-
09:20
- 21 июня 2023
-
23:02
-
22:15
-
13:15
-
11:46
-
01:24
-
00:55
- 20 июня 2023
-
23:43
-
18:26
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 19 июня 2023
-
23:30
-
15:31
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06