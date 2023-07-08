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Сергей Устюгов проиграл Андрею Краснову в борьбе за победу в «Спринте на Дворцовой»

Сергей Устюгов проиграл Андрею Краснову в борьбе за победу в «Спринте на Дворцовой»
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов стал вторым на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». Победу одержал призёр этапов Кубка мира Андрей Краснов.

Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Мужчины. Свободный стиль. Итоги

1. Андрей Краснов — 3.18, 77.
2. Сергей Устюгов – отставание 0,01 секунды.
3. Сергей Волков +0,40.
4. Виталий Женихов +3,03.
5. Александр Бакуров +3,83.
6. Никита Егоров +3,84.

Стоит отметить, что на полуфинальной стадии соревнования неожиданно покинул неоднократный победитель спринтов на этапах Кубка России Савелий Коростелёв. В своём забеге он стал пятым.

Напомним, у женщин аналогичные соревнования выиграла 23-летняя российская лыжница Виктория Лукашова, второй стала Екатерина Кипяткова, третьей — Екатерина Булычева.

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