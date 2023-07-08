«В России отличная конкуренция». Волков — о возможной смене спортивного гражданства

Лыжник Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан, рассказал о своём психологическом состоянии после отстранения, а также высказался о возможной смене спортивного гражданства.
«Я немного убавил свой пыл после своего отстранения, и сейчас более разумно и спокойно тренируюсь. После той истории было непросто психологически, забыл, как бегать гонки, но сейчас уже забыл о том, что тогда произошло. Сейчас смотрю только вперёд и надеюсь, что в моей карьере всё будет хорошо.
Сменить спортивное гражданство? Я не самый сильный спортсмен в сборной России. У нас и здесь отличная конкуренция и хорошие возможности для роста. Я рад тому, что у меня есть возможность соревноваться с сильнейшими лыжниками нашей страны на территории России», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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