«В России отличная конкуренция». Волков — о возможной смене спортивного гражданства

Лыжник Сергей Волков, представляющий Республику Татарстан, рассказал о своём психологическом состоянии после отстранения, а также высказался о возможной смене спортивного гражданства.

«Я немного убавил свой пыл после своего отстранения, и сейчас более разумно и спокойно тренируюсь. После той истории было непросто психологически, забыл, как бегать гонки, но сейчас уже забыл о том, что тогда произошло. Сейчас смотрю только вперёд и надеюсь, что в моей карьере всё будет хорошо.

Сменить спортивное гражданство? Я не самый сильный спортсмен в сборной России. У нас и здесь отличная конкуренция и хорошие возможности для роста. Я рад тому, что у меня есть возможность соревноваться с сильнейшими лыжниками нашей страны на территории России», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.