Коростелёв: думал, что на финишной прямой взорвусь и у меня будет всё хорошо

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой». Спортсмен стал только пятым в полуфинале и не смог пробиться в завершающую стадию соревнований.

«На финише я не бросил бороться, как могло показаться. Я избрал неверную тактику на забег. Я хотел попробовать пробить время ребят, но меня никто не поддержал. Я шёл в лидерах весь забег на параллели с Сашей Бакуровым. На конец у меня просто не осталось сил. Я думал, что на финишной прямой взорвусь и у меня будет всё хорошо, но сложилось всё не так хорошо. Я смотрю, а меня слева и справа уже объехали. Я стал пятым, и там не было смысла упираться до конца. У нас сейчас большие нагрузки и что-то может не получаться.

Здесь очень классно. Мне нравится, как это организовано. Когда у меня мама бегала, я был ребёнком. Как зритель я тогда кайфовал от всего, что здесь происходит. В том году я смотрел этот спринт на сборе и думал о том, как хочу его пробежать. В этом году он попадал на межсборье, поэтому, когда предложили, я сразу согласился. От такого не отказываются (смеётся). Всё очень удачно сложилось. Мне очень нравится такой формат гонок. Это интересно и для спортсменов, и для зрителей. Это шикарный праздник, который проходит в центре такого крупного города, как Питер. Думаю, если в Москве организуют такое, будет ещё лучше!» — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.