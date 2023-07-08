Лыжник Коростелёв объяснил, почему выбрал группу Сорина, а не Бородавко
Поделиться
Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о том, почему, переходя из юниоров во взрослые, выбрал тренировочную группу Егора Сорина, а не Юрия Бородавко.
«Почему перешёл в группу к Егору Сорину? Мне больше нравится его система подготовки. Всё-таки у них с Юрием Викторовичем разные подходы. Надеюсь, что процесс адаптации и вливания в коллектив уже прошёл (смеётся). Мы сразу влились в коллектив. По тренировкам ничего сверхъестественного нет. Мы спокойно вывозим нагрузки, объём такой же, как у всех, к нам нет никаких поблажек. Всё хорошо», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата Татьяной Постниковой.
Комментарии
- 8 июля 2023
-
19:11
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
17:52
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:53
-
14:43
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
09:11
- 7 июля 2023
-
22:50
-
16:56
-
16:44
-
16:35
-
11:17
- 6 июля 2023
-
12:14
- 5 июля 2023
-
11:38
-
09:52
- 4 июля 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
21:29
-
10:55
Партнерский контент