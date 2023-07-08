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Лыжник Коростелёв объяснил, почему выбрал группу Сорина, а не Бородавко

Лыжник Коростелёв объяснил, почему выбрал группу Сорина, а не Бородавко
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о том, почему, переходя из юниоров во взрослые, выбрал тренировочную группу Егора Сорина, а не Юрия Бородавко.

«Почему перешёл в группу к Егору Сорину? Мне больше нравится его система подготовки. Всё-таки у них с Юрием Викторовичем разные подходы. Надеюсь, что процесс адаптации и вливания в коллектив уже прошёл (смеётся). Мы сразу влились в коллектив. По тренировкам ничего сверхъестественного нет. Мы спокойно вывозим нагрузки, объём такой же, как у всех, к нам нет никаких поблажек. Всё хорошо», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата Татьяной Постниковой.

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