Коростелёв: о смене спортивного гражданства не думал. Я молодой, куда-нибудь да съезжу

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам 19-летний Савелий Коростелёв высказался об уравнивании мужских и женских дистанций на Олимпийских играх – 2026, ради участия в которых он не намерен менять спортивное гражданство.
«Равные дистанции? Это у девчонок надо спрашивать, как им. Нас, парней, это меньше касается (смеётся). Вообще, раз дистанции где-то сократили, наверное, будет легче. Но если серьёзно, то легче не будет. Просто возрастут скорости. Вместо тридцатки надо будет бежать двадцатку. Может, будет интереснее. Тут больше вопросов к девчонкам всё-таки. Смогут ли вывозить 50 км марафона?
О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой. Куда-нибудь да съезжу (смеётся)», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата Татьяной Постниковой.
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