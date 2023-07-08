Виктория Лукашова поделилась впечатлениями от выступления в «Спринте на Дворцовой»

Российская лыжница Виктория Лукашова, которая сегодня, 8 июля, выиграла лыжероллерную гонку «Спринт на Дворцовой», рассказала о впечатлениях от турнира.

«Я очень рада. Не знала, что получится выиграть. Квалификация далась очень тяжело. Почему-то сил не было вообще! Дальше в четвертьфинале и полуфинале был прилив сил. Я настроила себя психологически на забеги. Большой отрыв в финале? Не знаю, почему мне даётся легко убегать, когда я выхожу вперёд. Меня это радует! Во всех забегах у меня была одна тактика: за 300–500 метров до финиша ускорялась и убегала от соперниц. Я с каждым разом улучшала результат, попадала в тройку, хотя думала, что не смогу. Я посмотрела забеги девчонок в четвертьфинале, а они меня обыгрывали. Думаю: «Ну всё, Вика, приехали. Что будем делать?» В итоге удалось настроить себя и хорошо пробежать.

Я не боялась, что начался дождик. Он меня, наоборот, радует. Больше приключений во время дождя происходит. Тут очень много болельщиков. Кажется, впервые за свою карьеру я вижу, что за моими гонками наблюдает столько людей (улыбается). Везде, где мы бегаем, практически нет болельщиков.

Мне очень понравился такой формат гонок. Получился некий аналог зимнего лыжного спринта. Очень классно, хочу, чтобы дальше так было. Ещё и роллеры очень хорошие, на самом деле. Говорят, что вот, «Эльва»… А они хорошие! Они тяжёлые, быстрые, почти на одном уровне со скоростными», — передаёт слова лыжницы корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.