Сергей Устюгов рассказал, уйдёт ли снова в спортивные монахи

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира 2017 года российский лыжник Сергей Устюгов высказался о своей традиции уходить в «спортивные монахи» перед важными гонками.
Перед «Спринтом на Дворцовой» Устюгов изменил этой традиции и пообщался с детьми, в подтверждение опубликовав в соцсетях снимок с супругой Еленой, дочерью Кирой и сыном Михаилом.
«В прошлом году жена говорила, что поедет с детьми на чемпионат России в Тюмень и будет жить в одной гостинице со мной. Тогда я сказал: «Нет, давайте вы будете жить в городе, а я на спортивной базе». Мне так было легче и комфортнее, так как весь фокус был на чемпионате России. Это было то, ради чего я тренировался всё лето и зиму. С детьми я бы не смог отдать 100% времени тренировочному процессу. Сейчас же на чемпионате России я готов повторить опыт общения с детьми перед гонкой. Уйду ли снова в спортивные монахи? Возможно, да. Только надо загореться каким-то соревнованием. В этом году будет Спартакиада, но программу я не знаю. Надо определиться с гонками и посмотреть, смогу ли выйти на два пика формы. Пока у меня есть желание, периодически возникает удовольствие от тренировок, и я прям балдею. Когда удовольствия нет, я стараюсь сбавить нагрузку, отдохнуть и получать удовольствие от других вещей», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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