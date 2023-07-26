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Эмиль Иверсен рассказал об отношениях с одной из богатейших женщин Скандинавии

Эмиль Иверсен рассказал об отношениях с одной из богатейших женщин Скандинавии
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31-летний норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, ранее исключённый из состава сборной Норвегии, рассказал об отношениях с владелицей сети супермаркетов Kiwi и одной из богатейших людей Скандинавии — Беттиной Буруд.

«Мы состоим в отношениях уже два с половиной года. Нам очень хорошо вместе», — приводит слова Иверсена VG.

Беттина Буруд унаследовала бизнес от отца, погибшего в 2011 году в результате несчастного случая. В 2019 году издание Dagens Næringsliv назвало 23-летнюю Буруд самой молодой миллиардершей страны.

Иверсен является четырёхкратным чемпионом мира — на мировом первенстве 2019 года лыжник завоевал золото в классическом командном спринте и эстафете, а на чемпионате мира 2021 года выиграл ещё две золотые медали: в классическом марафоне и эстафете.

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