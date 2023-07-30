Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Сергей Устюгов финишировал 16-м

В Ханты-Мансийске, на чемпионате России – 2023 по лыжероллерам прошли женские и мужские масс-старты в свободном стиле на 15 и 30 км соответственно.
Победительницей соревнований у женщин стала Виктория Лукашова, которая вчера, 29 июля выиграла спринт на 200 метров. Второй финишировала Наталья Матвеева, тройку призёров замкнула Екатерина Кипяткова.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Женщины
1. Виктория Лукашова – 32.06,5.
2. Наталья Матвеева – отставание 3,3 секунды.
3. Екатерина Кипяткова +3,4.
У мужчин победу в гонке одержал Андрей Краснов, вторым стал Илья Безгин, третьим — Рифат Сафиуллин.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 30 км. Мужчины
1. Андрей Краснов – 54.19,9.
2. Илья Безгин – отставание 2,8 секунды.
3. Рифат Сафиуллин +3,0.
Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов финишировал лишь 16-м.
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