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Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Сергей Устюгов финишировал 16-м

Краснов выиграл масс-старт на 30 км на ЧР по лыжероллерам, Сергей Устюгов финишировал 16-м
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В Ханты-Мансийске, на чемпионате России – 2023 по лыжероллерам прошли женские и мужские масс-старты в свободном стиле на 15 и 30 км соответственно.

Победительницей соревнований у женщин стала Виктория Лукашова, которая вчера, 29 июля выиграла спринт на 200 метров. Второй финишировала Наталья Матвеева, тройку призёров замкнула Екатерина Кипяткова.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Женщины

1. Виктория Лукашова – 32.06,5.
2. Наталья Матвеева – отставание 3,3 секунды.
3. Екатерина Кипяткова +3,4.

У мужчин победу в гонке одержал Андрей Краснов, вторым стал Илья Безгин, третьим — Рифат Сафиуллин.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Масс-старт, свободный стиль, 30 км. Мужчины

1. Андрей Краснов – 54.19,9.
2. Илья Безгин – отставание 2,8 секунды.
3. Рифат Сафиуллин +3,0.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов финишировал лишь 16-м.

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