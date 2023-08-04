Ардашев выиграл масс-старт на 30 км на Кубке Карелии по лыжероллерам, Коростелёв — 3-й
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Российский лыжник Сергей Ардашев стал победителем масс-старта на 30 км классическим стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.
25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 06,19 секунды. Второе место в гонке занял Сергей Волков, уступивший лидеру 0,01 секунды. Третьим в забеге стал Савелий Коростелёв (1:17.08,94).
Лыжероллеры. Кубок Карелии, Гирвас. Классический стиль, 30 км. Мужчины
1. Сергей Ардашев — 1:17.06,19.
2. Сергей Волков — отставание 0,01 секунды.
3. Савелий Коростелёв +0,02.
4. Никита Егоров +2.02.
5. Андрей Краснов +3.03.
6. Александр Бакуров +3.05.
Напомним, в эти минуты на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах проходит женская гонка с общего старта на 30 км классическим стилем.
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