Пеллегрино: благодаря Клебо моя карьера длится долго

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о конкуренции с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо. Также Пеллегрино прокомментировал совместную тренировку с Йоханнесом, которая прошла в субботу.

«Благодаря Клебо моя карьера длится долго. Мне постоянно нужно быть лучше. Неприятно оставаться позади, но иногда я его опережаю. Совместная тренировка? Мы провели хорошую тренировку. Разговаривали о спорте и делились наблюдениями», — приводит слова Пеллегрино TV2.

Пеллегрино одержал победу в спринте свободным стилем на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. Итальянец опередил Клебо на 0,4 секунды. Третье место занял Валерио Гронд из Швейцарии (отставание — 0,4 секунды).