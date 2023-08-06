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Клебо — о втором месте в спринте на лыжероллерах: вполне доволен. Пеллегрино очень силён

Клебо — о втором месте в спринте на лыжероллерах: вполне доволен. Пеллегрино очень силён
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат конькового спринта на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии. Норвежец занял в этой гонке второе место, уступив 0,4 секунды итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино.

«Федерико эффективен на лыжероллерах. Посмотрим, будет ли он так же эффективен зимой. Мы редко развиваем такую высокую скорость на лыжах. Несомненно, на этих соревнованиях его тактика сработала. Что касается меня, то я не обеспокоен результатом. Это первая спринтерская сессия года, первые гонки на скорость. Я вполне доволен, но Пеллегрино был очень силён», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия
Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.25,5.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,4.
3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,4.

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