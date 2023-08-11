Панжинский — о росте коммерции в лыжах и биатлоне: олимпийский спорт изживает себя

Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский поделился мнением о росте коммерции в спорте, отметив, что система, построенная в рамках Международного олимпийского комитета (МОК), изживает себя.
«В лыжных гонках, биатлоне мы должны думать, чтобы вернуться на международную арену вообще, а не только об Олимпиаде. Спортсмены участвуют в разных соревнованиях, в том числе и коммерческих.
Недавно прошёл лыжероллерный чемпионат России, в Карелии прошли соревнования тоже, в Малиновке. А если мы ещё и будем их качественно подавать? Российские лыжники — качественные спортсмены, за которыми следят и иностранцы.
В Эстонии должен был состояться ЧМ по лыжероллерам, но там отказались из‑за финансов. Эстонский Отепя долгое время оплачивали российские спортсмены: номера, проживание, делали финансовые вливания. Теперь они не могут проводить турниры.
Йоханнес Клебо никак не может договориться с норвежской лыжной федерацией, он может уйти в коммерческие старты. В одну из коммерческих лиг пришёл Петтер Нортуг. С такими лигами нам будет проще договориться. У нас есть своя команда, есть возможность сделать что‑то на нейтральной территории. Пригласить 15–20 лыжников со всего мира мы можем.
Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе. Многие виды спорта, слабые и неуверенно стоящие на ногах, могут пойти по пути клубов. Политикам будет сложнее провоцировать», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».
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