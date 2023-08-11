Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Панжинский — о росте коммерции в лыжах и биатлоне: олимпийский спорт изживает себя

Панжинский — о росте коммерции в лыжах и биатлоне: олимпийский спорт изживает себя
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский поделился мнением о росте коммерции в спорте, отметив, что система, построенная в рамках Международного олимпийского комитета (МОК), изживает себя.

«В лыжных гонках, биатлоне мы должны думать, чтобы вернуться на международную арену вообще, а не только об Олимпиаде. Спортсмены участвуют в разных соревнованиях, в том числе и коммерческих.

Недавно прошёл лыжероллерный чемпионат России, в Карелии прошли соревнования тоже, в Малиновке. А если мы ещё и будем их качественно подавать? Российские лыжники — качественные спортсмены, за которыми следят и иностранцы.

В Эстонии должен был состояться ЧМ по лыжероллерам, но там отказались из‑за финансов. Эстонский Отепя долгое время оплачивали российские спортсмены: номера, проживание, делали финансовые вливания. Теперь они не могут проводить турниры.

Йоханнес Клебо никак не может договориться с норвежской лыжной федерацией, он может уйти в коммерческие старты. В одну из коммерческих лиг пришёл Петтер Нортуг. С такими лигами нам будет проще договориться. У нас есть своя команда, есть возможность сделать что‑то на нейтральной территории. Пригласить 15–20 лыжников со всего мира мы можем.

Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе. Многие виды спорта, слабые и неуверенно стоящие на ногах, могут пойти по пути клубов. Политикам будет сложнее провоцировать», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

Материалы по теме
Устюгов снова удивил болельщиков. Чемпион зажёг на чемпионате России по лыжероллерам!
Устюгов снова удивил болельщиков. Чемпион зажёг на чемпионате России по лыжероллерам!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023