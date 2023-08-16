Панжинский: можно было бы допустить россиян без флага, но без дурацких условий МОК

Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Можно было бы допустить без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо. Не нужно придумывать никаких идиотских условий, ведь нейтральный статус многими у нас в стране не примется в нынешних условиях. Но это какой‑никакой вариант для сотрудничества. Их нужно искать в диалоге, а от FIS диалога пока нет — они просто отстранились от нас и нашего руководства. Я уверен, что есть какое‑то неформальное общение между Еленой Валерьевной Вяльбе и руководителем FIS, но думаю, что пока этого мало, и у нас есть повод на них обижаться», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

Ранее МОК сообщил условия, при соблюдении которых россияне и белорусы смогут вернуться на международные турниры. Организация рекомендовала допустить до международных стартов спортсменов под нейтральным флагом, если они не высказывались публично в поддержку СВО и не связаны с вооружёнными силами своих стран, а также с органами национальной безопасности.