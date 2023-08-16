Йоханнес Клебо стал 11-м в масс-старте на 54 км в рамках многодневки Toppidrettsveka

В Тронхейме (Норвегия) прошёл масс-старт в классическом стиле на 54 км в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka — 2023. В ней принимал участие пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо. Он финишировал 11-м.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Тронхейм. Масс-старт, 54 км, классический стиль. Мужчины

1. Амунд Хоэль (Норвегия) – 2:02.05,9.

2. Томас Джоли (Франция) – отставание 0,1 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) + 0,5…

11. Йоханнес Клебо (Норвегия) +3,1…

13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +3,5…

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +4,0…

24. Ийво Нисканен (Финляндия) +5,5.

25. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +5,8…

30. Люка Шанава (Франция) +52,4…

43. Петтер Нортуг (Норвегия) +2.04,1.