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Йоханнес Клебо стал 11-м в масс-старте на 54 км в рамках многодневки Toppidrettsveka

Йоханнес Клебо стал 11-м в масс-старте на 54 км в рамках многодневки Toppidrettsveka
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В Тронхейме (Норвегия) прошёл масс-старт в классическом стиле на 54 км в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka — 2023. В ней принимал участие пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо. Он финишировал 11-м.

Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Тронхейм. Масс-старт, 54 км, классический стиль. Мужчины

1. Амунд Хоэль (Норвегия) – 2:02.05,9.
2. Томас Джоли (Франция) – отставание 0,1 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) + 0,5…
11. Йоханнес Клебо (Норвегия) +3,1…
13. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +3,5…
15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +4,0…
24. Ийво Нисканен (Финляндия) +5,5.
25. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +5,8…
30. Люка Шанава (Франция) +52,4…
43. Петтер Нортуг (Норвегия) +2.04,1.

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