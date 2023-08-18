Губерниев: Вяльбе надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о намерении Елены Вяльбе, президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), провести шоу с участием лыжников и биатлонистов.
«Считаю, что Елене Валерьевне надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями: проводить интересные соревнования, чтобы их показывали по телевидению, развивать и популяризировать лыжи в стране. Идея создания шоу сейчас выглядит странно на фоне нашего отстранения. Нужно максимально разнообразить спортивную составляющую: приглашать биатлонистов на соревнования по лыжам; делать их желанными гостями, а не из-под палки, как мы помним; разводить соревнования по времени, чтобы успевали зрители смотреть; договариваться с «Матч ТВ», чтобы мы показывали.
В любом случае всё упрётся в «Матч ТВ», и мы сделаем по завершении сезона все шоу. Елену Валерьевну из огня да в полымя бросает. То она против всех шоу, то активно за. Конечно, она сейчас на правильном пути, но с учётом всех нынешних трудностей вопрос шоу стоит второстепенно. А вот новые форматы в рамках тех или иных турниров пойдут только на пользу. Например, как мы на «Матче» проводили стометровку для биатлонистов. И мы будем продолжать развиваться в этом направлении: объединять биатлонистов и лыжников на стометровке. Ну классно же! Поэтому Елена Валерьевна в данном случае — в роли догоняющей. Все главные идеи у нас, и мы будем претворять их в жизнь в рамках биатлона и лыж с Дмитрием Губерниевым», — приводит слова Губерниева Sport24.
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