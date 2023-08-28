Йоханнес Клебо поделился милым фото своего спарринг-партнёра

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился фото своего спарринг-партнёра во время тренировки.

«Сегодняшняя сессия с этим парнем», – подписал фото Клебо на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива спортсмена

Напомним, Клебо возглавил общий зачёт соревнований в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka-2023, которая прошла в Граносене (Норвегия), спортсмен стал первым в скиатлоне и пасьюте, а также 11-м в масс-старте в гонке на 54 километра.

Напомним, ранее Клебо принял решение готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии из-за разногласий с Федерацией лыжных видов спорта страны. Стороны приступили к переговорам, однако пока не пришли к соглашению. В этом месяце Клебо заявил, что не хочет торопиться с соглашением, а также подчеркнул, что его целью является выступление на чемпионате мира 2025 года. Стоит отметить, что Клебо не сможет выступать на Кубке мира по лыжным гонкам в предстоящем сезоне, если не договорится с национальной лыжной федерацией.