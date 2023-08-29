Возможное возвращение российских лыжников вызвало опасения в сборной Швеции

Менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Оберг и Андрес Бистрём выразили опасения по поводу возможного возвращения российских лыжников на международные соревнования.
«Я не наивен. Понимаю, что есть риск, что они вернутся. Я не чувствую себя в безопасности. Среди стран, входящих в FIS, существуют различные мнения по этому вопросу. Поэтому мне непонятно, что произойдёт в этом случае», — приводит слова Оберга Expressen.
«У меня, пожалуй, то же чувство, что и у Ларса. На осеннем заседании может быть принято решение, в соответствии с которым они вернут россиян под нейтральным флагом. Думаю, все придерживаются позиции, что россиян нельзя допускать к участию в соревнованиях. Но это то, к чему мы должны начинать готовиться всей командой. Мы пока не особо задумывались об этом», — сказал Бистрём.
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