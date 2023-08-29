Лыжник Кислов — об участии в марафонах под флагом России: предлагали бежать аргентинцем

Российский лыжник Николай Кислов, принимающий участие в марафонах серии Worldloppet под своим флагом, объяснил, как ему это удаётся, учитывая запрет на сотрудничество с россиянами.

«Мнение о том, что всё везде запрещено, несколько преувеличено. Зимой я участвовал в марафоне Koenig Ludwig Lauf в Германии, параллельно проводился любительский чемпионат мира среди врачей и фармацевтов. Зарегистрировался как россиянин, выбрав соответствующую опцию на сайте. И не только я один. Но российский флаг на финише не демонстрировался, просто белый прямоугольник.

Ещё тогда планировал пробежать в Ушуайе, где оказываешься в зиме среди лета. Во время регистрации тоже открыл сайт, указал страну – Россия, и всё. Приехал на место, познакомился с организаторами марафона, сказал, что россиянин. Мы отлично пообщались, а через неделю, почти перед стартом гонки, он подошёл ко мне и сказал, что не знает, как со мной поступить, ведь Worldloppet приостановила сотрудничество с Россией.

В качестве выхода он предложил мне перерегистрироваться аргентинцем, но я отказался. В итоге оставили меня россиянином, и на финише я чётко услышал после финиша на испанском: «Nikolai Kislov de Rusia». Думаю, всё зависит от конкретной ситуации и позиции организаторов. Скорее всего, самые жёсткие ограничения касаются профессиональных спортсменов, а я же не отношусь к таковым. Никаких ухищрений с моей стороны не было», — сказал Кислов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.