«У нас всё на спорт направлено, за рубежом — на обычных людей». Лыжник Кислов — о гонках

Россиянин Николай Кислов, пробежавший под национальным флагом на марафоне в Аргентине, рассказал об отличиях в организации лыжных марафонов в России и за рубежом.

«Я на всех марафонах предпочитаю хорошее замечать. Но главное отличие наших гонок от зарубежных – настрой на спортивных участников, а не на массовых. К тем, кто просто приехал поучаствовать, пробежать марафон за четыре-пять часов и финишировать, преодолеть себя – вот к таким немного внимания. Несложно представить себе ощущения лыжников, мимо которых «профики» проносятся – такие участники, а их большинство, точно не в своей тарелке. Зарубежные марафоны упор делают на спортивные праздники, там все, кто проезжает любую дистанцию, чувствуют какое-то единение. И нет никакой разницы для организаторов, профессионал ты или любитель.

В России в этом плане выделяется Дёминский марафон. Не только потому, что он для меня родной. Вот там точно ощущение праздника. По организации всё чётко, всем всего хватает, великолепная трасса, скольжение прекрасное, всё красиво. Волга видна, которая местами ото льда вскрывается», — сказал Кислов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.