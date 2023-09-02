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Петтер Нортуг занял третье место на лыжероллерном марафоне в Швеции

Петтер Нортуг занял третье место на лыжероллерном марафоне в Швеции
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Двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг стал призёром представительного лыжероллерного марафона, прошедшего в Швеции.

Нортуг уступил четыре десятых шведскому юниору Альвару Мюльбаку и восемь его соотечественнику Эмилю Перссону, ставшему победителем.

Ветеран лыжных гонок из Норвегии вернулся на элитный уровень в прошлом году, сосредоточившись на беге на длинные дистанции в классических лыжах.

Главная цель Нортуга — выиграть Vasaloppet, 90-километровую гонку, проходящую по территории Швеции и названную в честь короля Густава Васы. Для достижения этой цели норвежец дал себе три года, поэтому текущие результаты можно рассматривать как важный этап в подготовке.

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