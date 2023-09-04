Юлия Ступак в нынешнем сезоне будет выступать за Москву

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) будет выступать за Москву, параллельным зачётом спортсменка продолжит представлять Республику Коми.
Арина Кусургашева и Анна Кожинова также пополнили состав сборной Москвы.
Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.
28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. В это межсезонье спортсменка тренируется по планам Крамера.
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