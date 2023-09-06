Терезе Йохауг определилась с именем дочери спустя четыре месяца после её рождения
Поделиться
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что они с мужем, норвежским гребцом Нильсом Якобом Хоффом, придумали имя для дочери спустя четыре месяца после её рождения.
«Нам потребовалось четыре месяца, чтобы определиться, и наконец мы выбрали имя. Нашу дочь зовут Кристин Хофф Йохауг», — приводит слова Йохауг NRK.
Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Норвежка завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022. Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
11:25
-
09:44
- 5 сентября 2023
-
22:38
-
21:46
-
17:13
- 4 сентября 2023
-
14:15
- 3 сентября 2023
-
10:35
-
09:44
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
20:25
- 31 августа 2023
-
23:56
-
17:43
-
14:14
-
10:41
-
01:02
- 30 августа 2023
-
11:13
- 29 августа 2023
-
16:17
-
15:55
-
15:44
-
12:23
-
11:15
- 28 августа 2023
-
21:17
-
21:00
-
11:23
-
10:55
- 26 августа 2023
-
20:58
-
13:35
-
11:59
- 25 августа 2023
-
20:15
-
11:46
-
11:36
-
10:47
- 24 августа 2023
-
21:01
- 23 августа 2023
-
21:47
-
19:11
Партнерский контент