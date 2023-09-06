Терезе Йохауг определилась с именем дочери спустя четыре месяца после её рождения

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что они с мужем, норвежским гребцом Нильсом Якобом Хоффом, придумали имя для дочери спустя четыре месяца после её рождения.

«Нам потребовалось четыре месяца, чтобы определиться, и наконец мы выбрали имя. Нашу дочь зовут Кристин Хофф Йохауг», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Норвежка завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022. Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.