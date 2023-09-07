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«Никогда не испытывала ничего подобного». Андерссон — о массовой болезни шведских лыжников

«Никогда не испытывала ничего подобного». Андерссон — о массовой болезни шведских лыжников
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Шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала о болезни шведской команды на сборах и о том, как она восстанавливается после этого.

«Это были не самые гламурные обстоятельства. Это произошло как раз во время шторма, который бушевал. Поэтому нам пришлось бороться.

Что было очень плохо, так это то, что все мы, кто пострадал, проснулись с болью в горле.

Я никогда не испытывала ничего подобного. Как бы легко вы ни пострадали, небольшая простуда всё равно немного разрушительна.

Думаю, тем, кто слил информацию, придётся ответить. Ну, заболеть может каждый. Хотя на нас это влияет немного иначе, чем на обычного человека», – приводит слова Андерссон Expressen.

Напомним, 10 августа стало известно, что сбор объединённой лыжегоночной команды Швеции в городе Торсби отменён в связи с массовым заболеванием спортсменов.

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