На марафоне «Васалоппет» изменили возраст допуска спортсменов из-за любимчика Нортуга

Шведская федерация лыжных гонок изменила нижнюю грань возраста допуска спортсменов на марафон «Васалоппет». Теперь атлеты смогут заявляться на соревнования не с 19, а с 17 лет. Перемены в правилах произошли из-за шведского лыжника-вундеркинда Альвара Мюльбака, талантом которого восхищается даже двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг.

Мюльбак сам выразил желание выступить на «Васалоппет». Во время рассмотрения его заявки шведская федерация приняла решение больше не накладывать на спортсменов ограничения на длину дистанций, на которых атлеты могут соревноваться в зависимости от возраста, если у лыжников будет международная лицензия.

Нортуг уже отреагировал на решение федерации: «Я наблюдал за Мюльбаком в течение всего лета. У Швеции есть настоящая жемчужина. Но довольно забавно, что Альвар подгоняет шведскую федерацию в решении вопроса о снятии возрастных цензов своими достижениями в марафонах». Слова лыжника приводит TV2.

Также издание цитирует реакцию Мюльбака на снижение возрастного ценза: «Это действительно круто и очень вовремя».