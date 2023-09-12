«Я боюсь таких вопросов». Перевозчиков — о состоянии здоровья лыжников своей группы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о состоянии здоровья спортсменов его группы перед летним чемпионатом России, который пройдёт в Малиновке.

«Я всегда боюсь вопросов о здоровье спортсменов перед конкретным стартом. Потому что скажешь – нормально, а в итоге получится наоборот. Но пока, тьфу-тьфу, у нас нет спортсменов, по которым я точно сказал бы – они не участвуют. Все готовятся к стартам», — сказал Перевозчиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В группе Олега Перевозчикова тренируются Илья Семиков, Иван Горбунов, Антон Тимашов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Алеся Рушенцева, Ольга Жолудева и Екатерина Смирнова.