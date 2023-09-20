Карлссон — о возможном возвращении Йохауг: чего я боюсь, так это эффекта от материнства

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о возможном возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг в спорт.

«Боюсь ли я возвращения Терезе? «Боюсь», наверное, неправильное слово. Было бы здорово, если бы она вернулась на соревнования. Думаю, молодые лыжницы проделали большую работу, так что было бы интересно померяться силами с Йохауг. Чего я боюсь, так это эффекта от материнства. Все видели, как хорошо сложилась судьба Калле Хальфварссона после того, как он стал отцом», — приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Норвежка завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022.