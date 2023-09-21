Сван: с тех пор, как Йохауг завершила карьеру, в лыжных гонках многое изменилось

Шведская лыжница Линн Сван высказалась о возможном возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг в спорт.

«Безусловно, я опасаюсь материнского эффекта. Он может сильно отразиться на ней. Но я думаю, что все делают всё возможное, чтобы набрать форму к чемпионату мира 2025 года в Тронхейме. К тому же с тех пор, как Йохауг завершила карьеру, в лыжных гонках многое изменилось», — приводит слова Сван Expressen.

Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Норвежская лыжница завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022. Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.