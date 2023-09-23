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Пантрина выложила видео с тренировки на опилках

Пантрина выложила видео с тренировки на опилках
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Двукратная чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Пантрина (Бекишева), представляющая Тюменскую область, опубликовала видео с тренировки в своём телеграм-канале.

На смонтированном видео спортсменка осуществляет подъём на лыжах, бегом и прыжками под популярный в Сети ремикс композиции Las Ketchup — Asereje. «Вот она, всеми любимая наша тренировка 3 в 1. Побегала, попрыгала и покаталась. Как вы заметили, лыжи по опилкам — это приближенное к зиме. Толчок, прокат, и иногда срыв, если опилки скользкие», — написала Пантрина на своей странице.

Напомним, Елизавета Пантрина сенсационно заявила о себе на чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени 2023 года. Спортсменка завоевала медали во всех пяти гонках, в которых ей довелось принимать участие. Две медали золотого достоинства были добыты в командном спринте и эстафете.

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