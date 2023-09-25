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Губерниев: молодёжь пошлёт Вяльбе подальше, когда она начнёт объяснять, как родину любить

Губерниев: молодёжь пошлёт Вяльбе подальше, когда она начнёт объяснять, как родину любить
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая призвала Александра Большунова и других спортсменов не ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам всё решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но ЕВ об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трёхкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на ОИ!!! Выступая фактически под «белой тряпкой». А вот когда Вяльбе начнёт объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам, как надо родину любить – тут её наша молодёжь и пошлёт подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…. Даёшь молодёжь!!!» – написал в своём телеграм-канале Губерниев.

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