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Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выразила соболезнования в связи со смертью трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся лыжница и биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написано в некрологе.

В лыжных гонках Анфиса Резцова выигрывала золото и серебро на Олимпийских играх — 1988, а также одержала три победы на чемпионатах мира. После перехода в биатлон спортсменка завоевала две золотые олимпийские медали — на Играх-1992 (в спринте) и Играх-1994 (в эстафете).

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