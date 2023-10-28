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Семиков и Горбунова выиграли первые гонки на Всероссийских соревнованиях в Алдане

В Алдане стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В первый соревновательный день прошли мужская гонка на 10 км классическим стилем и женская гонка на 5 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования, Алдан

Мужчины. 10 км, классический стиль

1. Илья Семиков – 26.38,3.

2. Данил Нелипа – отставание 25,7 секунды.

3. Сергей Забалуев +29,7.

4. Иван Горбунов +47,7.

5. Лев Новиков +59,3.

6. Дмитрий Жуль +1.00,05.

Женщины. 5 км, классический стиль

1. Лидия Горбунова – 15.09,9.

2. Евгения Крупицкая – отставание 16,7 секунды.

3. Алеся Рушенцева +17,1.

4. Ольга Жолудева +32,0.

5. Александра Кононова +35,4.

6. Анна Королёва +50,9.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян ещё на один сезон.