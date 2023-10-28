Семиков и Горбунова выиграли первые гонки на Всероссийских соревнованиях в Алдане

В Алдане стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В первый соревновательный день прошли мужская гонка на 10 км классическим стилем и женская гонка на 5 км классическим стилем.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования, Алдан
Мужчины. 10 км, классический стиль
1. Илья Семиков – 26.38,3.
2. Данил Нелипа – отставание 25,7 секунды.
3. Сергей Забалуев +29,7.
4. Иван Горбунов +47,7.
5. Лев Новиков +59,3.
6. Дмитрий Жуль +1.00,05.
Женщины. 5 км, классический стиль
1. Лидия Горбунова – 15.09,9.
2. Евгения Крупицкая – отставание 16,7 секунды.
3. Алеся Рушенцева +17,1.
4. Ольга Жолудева +32,0.
5. Александра Кононова +35,4.
6. Анна Королёва +50,9.
Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян ещё на один сезон.