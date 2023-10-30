Китайский лыжник Ван Цян считает, что способен попасть на подиум на ЧМ и Олимпиаде

Призёр этапа Кубка мира, ведущий китайский лыжник Ван Цян признался, что ему тяжело готовиться к стартам на родине из-за отсутствия конкуренции.

«Я хочу соревноваться в Европе с лучшими лыжниками. В Китае же у меня нет соперника, который был бы лучше меня.

В прошлом году я тренировался в Норвегии всего 40 дней. В будущем мне понадобятся более продолжительные тренировочные периоды в Европе. В следующем году я намерен много тренироваться в Норвегии и сосредоточиться на чемпионате мира. Сейчас мне 30 лет, и в следующие два года я сосредоточусь на лыжах.

Как я оцениваю свои шансы на ЧМ и Олимпиаде? Подиум. Подиум», — приводит слова Цяна Yle.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в Драммене (Норвегия). Однако позднее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться на родину после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.