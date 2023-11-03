Адвокат Клебо: я просил о перекрёстном допросе, но нам не разрешили

Юрист Пол Клевен, представляющий интересы пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо и других норвежских спортсменов в споре с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, убеждён, что лыжная федерация, а также Федерация спорта Норвегии оказывают давление на спортсменов. По утверждению юриста, Федерация лыжного спорта обратилась в юридический комитет Федерации спорта с просьбой рассмотреть вопросы, отличающиеся от тех, на которых изначально сосредоточили своё внимание спортсмены.

«Спортсмены обратились в законодательную комиссию Федерации с просьбой оценить, кому принадлежат имиджевые права спортсменов. Федерация сейчас согласна с тем, что эти права принадлежат спортсменам, но заявляет, насколько я понимаю, что ассоциация по-прежнему имеет неограниченное право продавать эти права своим спонсорам.

Я просил о перекрёстном допросе, но нам не разрешили этого делать. Вы просто чувствуете себя беспомощными. Право быть услышанным является центральным принципом правовой определённости, и в данном случае важно также не возбуждать дела, которые могли бы ещё больше усугубить конфликт», — цитирует Клевена VG.