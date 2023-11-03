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Призёр Олимпийских игр Ларьков: сейчас бы не согласился выступать в нейтральном статусе

Призёр Олимпийских игр Ларьков: сейчас бы не согласился выступать в нейтральном статусе
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Призёр Олимпийских игр — 2018, российский лыжник Андрей Ларьков заявил, что в нынешних обстоятельствах не стал бы выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«На Олимпиаде мы выступали под нейтральным флагом, но сейчас другая ситуация. В тот момент понимали, что нейтральный статус особо ничего не значит, все знали, из какой мы страны. Тогда всё так сложилось из-за допингового скандала. Сейчас контекст другой. Думаю, я бы не согласился», — приводит слова Ларькова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить на международные старты в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших СВО.

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