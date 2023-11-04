Финские комментаторы сравнили запрет на фтор с сухим законом

Финский комментатор Юсси Эскола и эксперт по лыжным гонкам, олимпийский чемпион 2014 года Сами Яухоярви обсудили запрет на использование фтора в лыжных мазях в эфире Viaplay во время соревнований Кубка Финляндии по лыжным гонкам, проходящих в Вуокатти.

«Я сравниваю запрет на фтор с сухим законом, существовавшим более 100 лет назад», — заявил Эскола в эфире.

«Мы поговорим об этом подробнее в будущем. К счастью, сухой закон отменён, запрет на фтор вряд ли будет отменён», — добавил Яухоярви.

Напомним, во время этапа Кубка мира по горным лыжам в Зельдене (Австрия) была дисквалифицирована норвежская спортсменка Рагнхильд Мовинкель. На оборудовании, использовавшемся для подготовки лыж, были обнаружены остатки фтора.