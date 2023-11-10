Терентьев выиграл спринт «Югория. Первый снег» среди мужчин, Кириллова — среди женщин

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Российский лыжник, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (Китай) Александр Терентьев стал победителем контрольного классического спринта «Югория. Первый снег» среди мужчин. Второе место занял Савелий Коростелёв, третьим стал Денис Филимонов.

У женщин гонку выиграла Анастасия Кириллова, серебро осталось за Анастасией Фалеевой, а бронза — за Алёной Барановой.

«Югория. Первый снег». Классический спринт. Мужчины

1. Александр Терентьев

2. Савелий Коростелёв

3. Денис Филимонов

«Югория. Первый снег». Классический спринт. Женщины

1. Анастасия Кириллова

2. Анастасия Фалеева

3. Алёна Баранова

Турнир «Югория. Первый снег» проходит в Ханты-Мансийске. В субботу, 11 ноября, спортсмены пробегут гонку свободным стилем.