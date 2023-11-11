Степанова выиграла гонку на 5 км на контрольной тренировке, биатлонистка Каплина — 2-я

В Ханты-Мансийске прошла женская гонка с раздельным стартом на 5 км в свободном стиле в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», в которой принимают участие и биатлонистки. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второй результат дня продемонстрировала чемпионка России по биатлону Елизавета Каплина, тройку призёров замкнула Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Турнир «Югория. Первый снег», Ханты-Мансийск. Гонка на 5 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова – 12.26,6.

2. Елизавета Каплина – отставание 25,3 секунды.

3. Елизавета Пантрина +26,7.

4. Анастасия Кулешова +29,4.

5. Алина Кудисова +32,4.

6. Анастасия Прокофьева +40,1.

7. Наталья Гербулова +40,8.

8. Ксения Довгая +43,7.