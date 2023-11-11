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Нисканен выиграл разделку на открытии сезона в Муонио, за ним в протоколе шесть норвежцев

Нисканен выиграл разделку на открытии сезона в Муонио, за ним в протоколе шесть норвежцев
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В Муонио (Финляндия) в рамках открытия международного лыжного сезона-2023/2024 прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Муонио. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 24.54,4.
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – отставание 24,2 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +25,4.
4. Пол Голберг (Норвегия) +34,5.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) +36,0.
6. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +38,8.
7. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +47,0.
8. Вестгорд Томас Мэлони (Ирландия) +47,1.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) +52,4.

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