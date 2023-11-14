Переболевший коронавирусом Клебо пропустит старты в Бейтостолене

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не сможет принять участия в открытии лыжного сезона в Бейтостолене (Норвегия), которое пройдёт 17-19 ноября.

«После коронавируса я начал с более лёгких тренировок, но пока не готов бросать вызов своему телу в тяжёлых гонках», — цитирует Йоханнеса Клебо VG.

Спортсмен также не дал окончательного ответа по поводу участия в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 24 по 26 ноября. Напомним, во вторник, 7 ноября, Клебо, находившийся на тренировочном сборе в Ливиньо (Италия), сдал положительный тест на коронавирус.