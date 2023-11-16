Губерниев — о словах Вяльбе про Березуцкого: подобная риторика недопустима! Стыд и срам

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая ранее раскритиковала обращение к спортсменам бывшего защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого. Глава ФЛГР назвала уехавшего в Испанию экс-футболиста козлом.

«Вот мне интересно, кто дал право этой тётеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. А футбол — вид спорта номер один! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живёт. С ним можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе — стыд и срам», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.