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Вяльбе: пусть Березуцкий дальше живёт в Испании. Козёл он, что могу сказать

Вяльбе: пусть Березуцкий дальше живёт в Испании. Козёл он, что могу сказать
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала обращение к спортсменам бывшего защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого, в котором он посоветовал продолжать спортивную карьеру заграницей.

«Козёл он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где ещё хочет жить. Пусть его там холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время он выиграл 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России. Кроме того, в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году Березуцкий также являлся и тренером армейцев.

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