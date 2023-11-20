Иверсен: надеемся, что российские лыжники смогут вернуться на международные турниры

32-летний норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен высказался о последствиях отстранения от международных соревнований для российских лыжников.

«Само собой разумеется, что мотивировать себя в таких обстоятельствах должно быть сложно. Думаю, на российских лыжниках отстранение скажется крайне негативно. Необходимо положить конец происходящему. Конечно, не только ради лыжного спорта, но на него это действует очень плохо. И для российского лыжного спорта это плохо. В последние годы россияне были практически единственными нашими конкурентами. Мы надеемся, что наступит мир и они смогут вернуться на международную арену», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.