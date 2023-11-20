Девон Кершоу высказался об обстреле дома отца Большунова

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался об обстреле в Брянской области дома Александра Большунова-старшего, отца трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.

«Я читал о произошедшем с отцом Большунова. Александр вырос в месте, которое очень близко к границе с Украиной, там дом родителей. И этот район подвергся сильному обстрелу. Отец не пострадал, но прямо вокруг дома был сильный обстрел. Думаю, это тоже важно упомянуть. Ребята просто хотят участвовать в гонках, только и всего. Но, знаете, так бывает, что ты вырос на границе или где-то ещё.

Никто не спорит о причастности России к этой каше. Но на другой стороне – отец Большунова или сам Большунов, который просто хочет крушить норвежцев. Большунов-старший, кстати, сам тренирует. Да не имеет значения, чем он занимается, — никому не пожелаешь, чтобы чей-то дом обстреливали. Очень печальная ситуация. И никто не знает, когда теперь российские лыжники вернутся. Творится полная неразбериха, абсолютный хаос», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.