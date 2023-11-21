Крюгер: тренировался с женской командой Норвегии почти столько же, сколько и с мужской

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал о подготовке к новому сезону.

«Думаю, я провёл с женской командой Норвегии почти столько же тренировок, сколько и с мужской. Это пошло мне на пользу, хорошо сработало. У меня также была индивидуальная работа, но я много работал в команде, и у нас был примерно одинаковый график. Присоединиться к женской команде в Ливиньо было отличным решением, потому что парни не хотели подниматься на высоту. Работа была организована отлично», — приводит слова Крюгера VG.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 начнётся в Руке (Финляндия). Первый этап соревнований пройдёт с 24 по 26 ноября. Ранее стало известно, что Крюгер попал в состав сборной на первый этап Кубка мира.